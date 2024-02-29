Опасные симптомы: что происходит с вашим сердцем при употреблении наркотиков

Употребление наркотиков может серьезно навредить сердечно-сосудистой системе, вызывая нарушения сердечного ритма, сердечную недостаточность и увеличивая риск инфаркта миокарда.
Различные типы наркотиков могут воздействовать на сердце по-разному, ускоряя или замедляя сердечные сокращения. Об этом сообщает tmn.aif.ru.
Употребление наркотиков в подростковом возрасте может иметь особенно тяжелые последствия, так как происходит в период активного развития организма, включая сердечно-сосудистую систему, что может привести к хроническим проблемам в будущем.
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