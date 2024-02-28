Пять эффективных лекарств оказались опасными. Исследования - это подтвердили

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Учёные назвали 5 лекарств, которые работают как медленный яд

Здоровье

Издание "Вечерняя Москва" рассказало о пяти медицинских заблуждениях, касающихся лекарств. То, что ранее считалось лечебным, теперь оказалось "ядом". Такое в истории уже бывало и вот опять повторилось. В новый список вредных лекарств попали: фенспирид, флупиртин, валсартан, соматотропин, гидроксихлорохин.

Учёные назвали 5 лекарств, которые работают как медленный яд
Фото: www.flickr.com by Адам is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Фенспирид

Данное вещество содержалось в таких препаратах как: "Эреспал", "Эриспирус", "Эпистат". Фенспиридом раньше лечили кашель, однако французское исследование выяснило, что данный компонент негативно влияет на сердце и сосуды. От фенспирида возникает аритмия и даже может остановиться сердце.

Флупиртин

На основе данного вещества производились обезболивающие: "Катадолон", "Ардолон", "Нейродолон". Позже, опять же после медицинских исследований, анальгетик центрального действия был запрещён. Оказалось, он нёс существенный вред для печени и даже приводил к смертельному исходу.

Валсартан

На основе него делали таблетки от высокого давления. Позже в веществе нашли токсичные примеси. Примесь поражала печень, приводила к онкологии. В итоге, лекарства, содержащие валсартан отозвали с фармакологического рынка.

Соматотропин

Наука связывает соматотропин с болезнью Крейтцфельда и болезнью Альцгеймера. В ряде стран данное вещество запрещено с 1985 года. Учёные выявили, что белки вещества вызывают нарушения в мозге. Также, принимающим соматотропин приписывают рак груди и лимфому.

Гидроксихлорохин

Данный компонент использовался в лечении малярии. Препарат использовали во время пандемии COVID-19. Правда не долго — ВОЗ запретило гидроксихлорохин. Причина — развитие почечной, сердечной недостаточности и влияние на печень. Французские специалисты считают, что препарат стал причиной 17 тысяч смертей.

 

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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