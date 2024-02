Пять эффективных лекарств оказались опасными. Исследования - это подтвердили

Издание "Вечерняя Москва" рассказало о пяти медицинских заблуждениях, касающихся лекарств. То, что ранее считалось лечебным, теперь оказалось "ядом". Такое в истории уже бывало и вот опять повторилось. В новый список вредных лекарств попали: фенспирид, флупиртин, валсартан, соматотропин, гидроксихлорохин.

Фото: www.flickr.com by Адам is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic