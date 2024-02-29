Диета с ограничением времени: положительный эффект на физическую активность и метаболизм

Китайские врачи назвали диету, которая развивает выносливость

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Китайские эксперты описали выгоды диеты, основанной на ограничении времени приема пищи, после проведения исследований на грызунах.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture

Эксперименты показали, что такой подход к питанию благоприятно влияет на выносливость и повышает работоспособность. В ходе эксперимента ученые кормили мышей в определенное время, и результаты указывали на увеличение продолжительности и дистанции пробежек у животных.

Даже те грызуны, которые уже испытывали физическую нагрузку, проявляли положительный эффект от такого типа питания. Полученные данные свидетельствуют о том, что существует связь между молекулярными механизмами, участвующими в формировании мышечных волокон, окислительными процессами, и регуляцией метаболизма.