Голодание на воде: учёные назвали его выгоды и риски

Врачи рассказали о вреде голодания на воде

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские исследователи сообщили, что кратковременное голодание на воде может привести к улучшению здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Wilkins is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unporte

Например, такой режим питания может положительно сказаться на уровне холестерина и артериальном давлении. Эксперты проанализировали иные данные и отметили, что при таком режиме можно включать в рацион соки и супы.

Люди, следовавшие такому плану питания в течение пяти дней, как правило, теряли до 6 процентов от своего веса. При диете продолжительностью до 10 дней это число могло достигать от 2 до 10 процентов. Однако в некоторых исследованиях отмечалось, что участники часто набирали вес после окончания голодания.

Медики также отметили, что частое снижение веса в результате 75-процентного голодания связано скорее с потерей мышечной массы, а не жировой ткани.

Возникали и негативные побочные эффекты, такие как головные боли и бессонница.

Авторы подчеркнули, что никто не должен голодать без подходящего медицинского наблюдения, и такой режим питания должен быть назначен только врачом.