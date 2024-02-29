Голодание на воде: учёные назвали его выгоды и риски

Американские исследователи сообщили, что кратковременное голодание на воде может привести к улучшению здоровья.
Например, такой режим питания может положительно сказаться на уровне холестерина и артериальном давлении. Эксперты проанализировали иные данные и отметили, что при таком режиме можно включать в рацион соки и супы.
Люди, следовавшие такому плану питания в течение пяти дней, как правило, теряли до 6 процентов от своего веса. При диете продолжительностью до 10 дней это число могло достигать от 2 до 10 процентов. Однако в некоторых исследованиях отмечалось, что участники часто набирали вес после окончания голодания.
Медики также отметили, что частое снижение веса в результате 75-процентного голодания связано скорее с потерей мышечной массы, а не жировой ткани.
Возникали и негативные побочные эффекты, такие как головные боли и бессонница.
Авторы подчеркнули, что никто не должен голодать без подходящего медицинского наблюдения, и такой режим питания должен быть назначен только врачом.
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