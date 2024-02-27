Врачи предупредили, что жареная пища способствует развитию рака поджелудочной железы

Pronews.gr: названа еда, которая выводит из строя поджелудочную, вызывая рак

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Портал Pronews. gr, ссылаясь на новые медицинские исследования проинформировал, что некоторые продукты приводят к развитию злокачественных опухолей.

Фото: unsplash.com by Armando Ascorve Morales is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперты отметили, что большое количество жареной пищи в рационе повышает риск появления нескольких видов рака, в том числе — поджелудочной железы.

Врачи добавили, что вред здоровью могут нанести алкоголь, фаст-фуд, красное мясо и сладкие напитки. Их добавление в рацион наносит удар по сердцу и приводит к диабету. Поэтому их потребление имеет смысл ограничить.

Специалисты назвали продукты, которые снижают риск возникновения онкологических недугов, в их числе ягоды, цитрусовые, яблоки, груши, зелень, капуста, морепродукты, бобовые, куркума, розмарин, орегано, имбирь и тимьян. Поддержать работу поджелудочной помогут фрукты, овощи и прочие продукты, богатые клетчаткой.