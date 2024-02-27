Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт бананового хлеба
Психотерапевт Уханова рассказала, как сон влияет на похудение
Центр "Фобос": на Солнце произошли три сильнейшие вспышки
Лучшие уходовые средства по мнению визажистов
Именинник извинился за выкрик лозунга "Ахмат-сила" в Киевской области
Топ 5 доступных полноприводных кроссоверов с мощными двигателями: рейтинг экспертов
Депутат Госдумы Говырин: кадровый голод в РФ возник из-за импортозамещения и демографической ямы
В Совете Федерации отреагировали на угрозу Литвы "нейтрализовать" Калининград
"Фобос": На Земле началась неожиданная магнитная буря — первая в году
Врачи предупредили, что жареная пища способствует развитию рака поджелудочной железы

Pronews.gr: названа еда, которая выводит из строя поджелудочную, вызывая рак

0:59
Здоровье

Портал Pronews. gr, ссылаясь на новые медицинские исследования проинформировал, что некоторые продукты приводят к развитию злокачественных опухолей.

Pronews.gr: названа еда, которая выводит из строя поджелудочную, вызывая рак
Фото: unsplash.com by Armando Ascorve Morales is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперты отметили, что большое количество жареной пищи в рационе повышает риск появления нескольких видов рака, в том числе — поджелудочной железы.

Врачи добавили, что вред здоровью могут нанести алкоголь, фаст-фуд, красное мясо и сладкие напитки. Их добавление в рацион наносит удар по сердцу и приводит к диабету. Поэтому их потребление имеет смысл ограничить.

Специалисты назвали продукты, которые снижают риск возникновения онкологических недугов, в их числе ягоды, цитрусовые, яблоки, груши, зелень, капуста, морепродукты, бобовые, куркума, розмарин, орегано, имбирь и тимьян. Поддержать работу поджелудочной помогут фрукты, овощи и прочие продукты, богатые клетчаткой.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Специалист Братик Александр
Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Популярное
"Русские идут": украинцы распродают жилье в Харькове, Одессе и Николаеве

Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.

3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
Многолетник лунина будет радовать вас своим цветением
Цветки этого растения могут быть различных оттенков. Рассказываем об лунинец
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Органические отходы необходимо утилизировать. Рассказываем о компостной яме
Китай, Иран и КНДР формируют вместе с РФ новый геополитический полюс Любовь Степушова Секретные базы ЦРУ на границе Украины и России. Зачем это слили в СМИ? Дмитрий Плотников Bloomberg: русские не сдаются и помнят зло Олег Володин
Изысканные цветы, напоминающие розы и пионы, удивят палитрой ярких красок
Как вырастить лук из севка и получить богатый урожай на собственном участке
Семена дружно взойдут, если воспользуетесь этим методом
Семена дружно взойдут, если воспользуетесь этим методом
Последние материалы
Центр "Фобос": на Солнце произошли три сильнейшие вспышки
Китай, Иран и КНДР формируют вместе с РФ новый геополитический полюс
Pronews.gr: названа еда, которая выводит из строя поджелудочную, вызывая рак
Лучшие уходовые средства по мнению визажистов
Именинник извинился за выкрик лозунга "Ахмат-сила" в Киевской области
Топ 5 доступных полноприводных кроссоверов с мощными двигателями: рейтинг экспертов
Депутат Госдумы Говырин: кадровый голод в РФ возник из-за импортозамещения и демографической ямы
В Совете Федерации отреагировали на угрозу Литвы "нейтрализовать" Калининград
"Фобос": На Земле началась неожиданная магнитная буря — первая в году
Иван Охлобыстин выразил своё мнение насчёт ремейка "Интернов"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников