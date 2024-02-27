Врачи предупредили, что жареная пища способствует развитию рака поджелудочной железы

Портал Pronews. gr, ссылаясь на новые медицинские исследования проинформировал, что некоторые продукты приводят к развитию злокачественных опухолей.
Эксперты отметили, что большое количество жареной пищи в рационе повышает риск появления нескольких видов рака, в том числе — поджелудочной железы.
Врачи добавили, что вред здоровью могут нанести алкоголь, фаст-фуд, красное мясо и сладкие напитки. Их добавление в рацион наносит удар по сердцу и приводит к диабету. Поэтому их потребление имеет смысл ограничить.
Специалисты назвали продукты, которые снижают риск возникновения онкологических недугов, в их числе ягоды, цитрусовые, яблоки, груши, зелень, капуста, морепродукты, бобовые, куркума, розмарин, орегано, имбирь и тимьян. Поддержать работу поджелудочной помогут фрукты, овощи и прочие продукты, богатые клетчаткой.
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