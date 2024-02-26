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В Челябинске 11-летний школьник за два года победил злокачественную опухоль надпочечника размером со страусиное яйцо

В Челябинске 11-летний школьник победил почти неизлечимую опухоль надпочечника

1:45
Здоровье

В Челябинске пятикласснику поставили страшный диагноз: злокачественная опухоль надпочечника. Этот вид рака трудно поддаётся лечению, но мальчик сумел за два года победить болезнь.

В Челябинске 11-летний школьник победил почти неизлечимую опухоль надпочечника
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 2nd Class Joseph Seavey is licensed under U.S. federal government

Однажды на уроке физкультуры у ребёнка заболел живот. Его мама сразу заподозрила, что это не обычные колики, и отвезла сына в больницу, где врачи сообщили страшную новость о его болезни. Опухоль по размеру была как страусиное яйцо.

"Оказалось, у нас злокачественная опухоль — нейробластома правого надпочечника, недифференцированная. У таких опухолей три степени злокачественности, у сына была самая злая. Вообще это опухоль младенцев, она обычно бывает до двух лет, у старших тоже встречается, но чем старше ребёнок, тем хуже лечится, тем выше риск смерти", — поделилась женщина с изданием 74. ru.

Мама хотела везти мальчика за границу, но российские врачи убедили её, что сделают всё, чтобы вылечить пациента, и она согласилась остаться. Операция длилась около шести часов и была тем сложнее, что опухоль оказалась обвита кровеносными сосудами. Когда операция завершилась, остатки опухоли остались прилипшими к печени, и ребёнку пришлось пройти несколько курсов химиотерапии. За два года болезнь была побеждена.

Мама выздоровевшего мальчика рассказала, как мужественно он держался во время болезни. В той же больнице умирали другие дети с таким же диагнозом, хотя их случай был не таким тяжёлым, а её сын продолжал жить и, несмотря на ужасное состояние, говорил врачам, что у него всё хорошо. Сейчас он весёлый и жизнерадостный ребёнок, не так давно он начал кататься на лыжах.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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