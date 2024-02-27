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Как повысить себе настроение: нужно наладить выработку "гормона счастья" — 4 способа

Врачи назвали несколько способов быстро повысить уровень "гормона счастья"

1:30
Здоровье

Множество гормонов оказывают влияние на наше самочувствие, однако одним из ключевых является "гормон счастья" — серотонин.

Врачи назвали несколько способов быстро повысить уровень "гормона счастья"
Фото: openverse.org by LawPrieR is licensed under CC BY 2.0.

При его оптимальном уровне мы чувствуем себя бодрыми и оптимистичными, настроение поднимается, а дела идут как по маслу. Простым словом, жизнь кажется прекрасной. Эксперты выделяют четыре простых способа, как стимулировать выработку этого гормона и улучшить свое состояние.

  • Разнообразьте свой рацион продуктами, богатыми белком, рибофлавином и витамином B6, такими как жирная рыба, яйца, семена, орехи, бобовые, сыр, мясо. Эти элементы помогают в синтезе серотонина. Кроме того, желательно сочетать их с углеводами, такими как хлеб или овощи.
  • Практикуйте методы релаксации, такие как массаж, йога, танцы под музыку или расслабляющие ванны. Это помогает снизить уровень стресса и почувствовать себя спокойным и счастливым.
  • Воспользуйтесь солнечными лучами, которые благотворно влияют на наше настроение и гормональный фон. Прогулка на свежем воздухе в солнечный день может значительно поднять настроение.
  • Дополнительную помощь в выработке серотонина могут оказать некоторые добавки, такие как 5-HTP. Это аминокислота, стимулирующая синтез серотонина и способствующая его восстановлению при необходимости. Кроме того, она может помочь контролировать аппетит, что помогает снизить вес.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
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