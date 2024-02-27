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Какие три напитка помогут укрепить иммунитет: диетологи раскрыли секреты

Врачи назвали напитки для укрепления иммунитета

1:28
Здоровье

В настоящее время наступило опасное время, когда каждый человек может столкнуться с ослабленной иммунной системой и упадком сил.

Врачи назвали напитки для укрепления иммунитета
Фото: Openverse by Geoff Peters 604 is licensed under CC BY 2.0

Это подразумевает необходимость регулярного укрепления защитных функций организма.

Для этого важно заниматься спортом регулярно, следить за правильным питанием и режимом питья, а также избегать вредных привычек.

Помимо этого, можно оказывать помощь организму с помощью полезных напитков.

На какие из них стоит обратить внимание?

  • Чай матча

Эксперты отмечают, что японский чай матча способен восстановить защитные силы организма, даже если ваш иммунитет крайне ослаблен. Матча помогает бороться с переутомлением и эмоциональными проблемами. Для восстановления иммунитета с помощью матча рекомендуется употреблять его 3-4 раза в неделю.

  • Облепиховый чай

Этот напиток ассоциируется с холодной погодой и уютными вечерами у многих людей. Облепиховый чай - настоящий подарок для иммунитета, так как содержит огромное количество витаминов и антиоксидантов. Напиток также оказывает легкое бодрящее действие, что актуально при дневной сонливости.

  • Чай с ромашкой

и корицей Благодаря успешному сочетанию компонентов, этот напиток можно пить в любое время суток, не вызывая сонливости. Ромашка и корица благотворно влияют на иммунную систему, помогая справиться с простудными заболеваниями в сезон их активности. Такой чай можно пить ежедневно.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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