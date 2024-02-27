Какие три напитка помогут укрепить иммунитет: диетологи раскрыли секреты

Врачи назвали напитки для укрепления иммунитета

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В настоящее время наступило опасное время, когда каждый человек может столкнуться с ослабленной иммунной системой и упадком сил.

Фото: Openverse by Geoff Peters 604 is licensed under CC BY 2.0

Это подразумевает необходимость регулярного укрепления защитных функций организма.

Для этого важно заниматься спортом регулярно, следить за правильным питанием и режимом питья, а также избегать вредных привычек.

Помимо этого, можно оказывать помощь организму с помощью полезных напитков.

На какие из них стоит обратить внимание?

Чай матча

Эксперты отмечают, что японский чай матча способен восстановить защитные силы организма, даже если ваш иммунитет крайне ослаблен. Матча помогает бороться с переутомлением и эмоциональными проблемами. Для восстановления иммунитета с помощью матча рекомендуется употреблять его 3-4 раза в неделю.

Облепиховый чай

Этот напиток ассоциируется с холодной погодой и уютными вечерами у многих людей. Облепиховый чай - настоящий подарок для иммунитета, так как содержит огромное количество витаминов и антиоксидантов. Напиток также оказывает легкое бодрящее действие, что актуально при дневной сонливости.

Чай с ромашкой

и корицей Благодаря успешному сочетанию компонентов, этот напиток можно пить в любое время суток, не вызывая сонливости. Ромашка и корица благотворно влияют на иммунную систему, помогая справиться с простудными заболеваниями в сезон их активности. Такой чай можно пить ежедневно.