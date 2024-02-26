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Яд в кастрюле: это список овощей, которые не стоит нагревать повторно

Эти овощи нельзя разогревать повторно

1:24
Здоровье

Многие люди привыкли использовать остатки еды в целях экономии и сокращения отходов. Тем не менее, некоторые продукты могут стать опасными для здоровья при повторном нагревании. Давайте вспомним несколько овощей, которые следует избегать повторного нагрева.

Эти овощи нельзя разогревать повторно
Фото: flickr.com by T.Tseng is licensed under CC BY 2.0.

Картофель

Благодаря высокому содержанию крахмала, картофель при повторном нагревании может образовывать токсичные соединения, такие как соланин, вызывающие отравление. Поэтому лучше не рисковать, а выбросить остатки картофеля.

Шпинат

Оксаловая кислота, содержащаяся в шпинате, при повторном нагревании может превратиться в оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках и мочевом пузыре. Поэтому лучше не перенагревать блюда с шпинатом.

Грибы

Из-за риска заражения бактериями и возможного развития пищевого отравления грибы не рекомендуется повторно нагревать. Это может представлять серьезную угрозу для здоровья.

Сельдерей

Нитраты, содержащиеся в сельдерее, могут превратиться в нитрозамины при повторном нагревании, что ассоциируется с увеличенным риском развития рака. Поэтому, если остался вареный сельдерей, лучше избежать его повторного нагрева.

Лук

Высокое содержание сахара в луке при повторном нагревании может привести к образованию токсичных соединений и вызвать расстройства ЖКТ. Поэтому рекомендуется избегать повторного нагрева лука.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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