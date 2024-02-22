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Червь в мозге: это самые главные симптомы заражения бычьим цепнем

Терапевт Чиркова назвала главные симптомы заражения бычьим цепнем

1:22
Здоровье

Заведующая центром общественного здоровья города Химки терапевт Ольга Чиркова сообщила о признаках заражения ленточным червем, или бычьим цепнем. Среди этих признаков упомянуты слабость, головные боли, нарушение сна, а также чувство переполнения кишечника и наличие отделившихся члеников в кале пациента. Она также отметила, что паразит попадает в организм человека в случае недостаточной кулинарной обработки мяса.

Терапевт Чиркова назвала главные симптомы заражения бычьим цепнем
Фото: openverse.org by snowpea&bokchoi is licensed under CC BY 2.0.

В зоне риска находятся любители строганины, вяленого мяса и крупно нарезанных шашлыков. В организме человека червь может существовать долгое время, не проявляясь явно. Четких специфических симптомов мало, однако среди них можно выделить наличие члеников в кале, похожих на лапшу, и ощущение шевеления в области заднего прохода, когда членики выходят не во время дефекации.

Ольга Чиркова также уточнила, что симптомы заражения могут включать боли в животе, отрыжку, не связанную с приемом пищи, чередующиеся запоры и поносы, повышенный аппетит при потере веса, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, а также проявления аллергии и анемии. Она подчеркнула, что в редких случаях червь может вызывать холецистит, панкреатит, аппендицит и кишечную непроходимость.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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