Без лекарств, только природа: как сбалансированное питание снижает холестерин

Диетолог Войт поделилась методами снижения уровня холестерина без лекарств

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Кристина Войт поделилась методами снижения уровня холестерина в крови без применения медикаментов. По ее мнению, ключевыми шагами являются ограничение потребления желтков куриных яиц, сокращение использования кулинарной соли и жареной пищи. Она также рекомендует включить в рацион больше фруктов, овощей, а также запеченной и тушеной еды.

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"Чтобы поддержать здоровье без применения лекарств, важно сократить употребление соли, обеспечить полноценный сон длительностью шесть-восемь часов и всегда завтракать сразу после пробуждения, так как это способствует снижению уровня кортизола утром и уменьшает стресс для организма", — советует врач.

Войт отмечает, что уровень холестерина в крови может быть высоким даже при отличном самочувствии и нормальном весе. Однако она подчеркивает, что не стоит избегать потребления мяса, а следует обратить внимание на его использование. Она рекомендует уменьшить употребление красного мяса и включить в рацион больше рыбы и морепродуктов.