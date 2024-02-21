Без лекарств, только природа: как сбалансированное питание снижает холестерин

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Диетолог Войт поделилась методами снижения уровня холестерина без лекарств

1:02
Здоровье

Диетолог Кристина Войт поделилась методами снижения уровня холестерина в крови без применения медикаментов. По ее мнению, ключевыми шагами являются ограничение потребления желтков куриных яиц, сокращение использования кулинарной соли и жареной пищи. Она также рекомендует включить в рацион больше фруктов, овощей, а также запеченной и тушеной еды.

Диетолог Войт поделилась методами снижения уровня холестерина без лекарств
Фото: Openverse by omnia_mutantur is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

"Чтобы поддержать здоровье без применения лекарств, важно сократить употребление соли, обеспечить полноценный сон длительностью шесть-восемь часов и всегда завтракать сразу после пробуждения, так как это способствует снижению уровня кортизола утром и уменьшает стресс для организма", — советует врач.

Войт отмечает, что уровень холестерина в крови может быть высоким даже при отличном самочувствии и нормальном весе. Однако она подчеркивает, что не стоит избегать потребления мяса, а следует обратить внимание на его использование. Она рекомендует уменьшить употребление красного мяса и включить в рацион больше рыбы и морепродуктов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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