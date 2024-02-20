Перед тем, как есть овощи или фрукты, обязательно сделайте это: питательных веществ станет только больше

Диетолог Харрис-Пинкус рассказал, что в замороженных продуктах питательных веществ больше, чем в свежих

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американский врач-диетолог и автор книг о здоровом питании Лорен Харрис-Пинкус утверждает, что замороженные овощи и фрукты зачастую содержат больше витаминов, чем свежие. По её словам, это объясняется тем, что замороженные продукты подвергаются процессу охлаждения сразу после сбора, что сохраняет их питательные свойства.

Фото: openverse.org by www.myfruit.it is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Специалист по питанию поясняет, что свежие овощи и фрукты могут провести несколько дней или недель на полках супермаркетов после сбора, что приводит к потере свежести и значительной части питательных веществ к моменту покупки. В отличие от этого, замороженные растительные продукты обычно обрабатываются и охлаждаются на пике свежести, что способствует сохранению их витаминов.

Кроме того, доктор советует не отказываться от замороженных фруктов и овощей, а также от консервированной фасоли, сушёных бобов, зерновых, орехов и семечек. Она отмечает, что замороженные продукты также обеспечивают долгосрочное и безопасное хранение морепродуктов, что позволяет сохранить белки, жиры, углеводы, минералы, органические масла и жирные кислоты в пище растительного и животного происхождения.