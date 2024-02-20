Перед тем, как есть овощи или фрукты, обязательно сделайте это: питательных веществ станет только больше

Американский врач-диетолог и автор книг о здоровом питании Лорен Харрис-Пинкус утверждает, что замороженные овощи и фрукты зачастую содержат больше витаминов, чем свежие. По её словам, это объясняется тем, что замороженные продукты подвергаются процессу охлаждения сразу после сбора, что сохраняет их питательные свойства.
Специалист по питанию поясняет, что свежие овощи и фрукты могут провести несколько дней или недель на полках супермаркетов после сбора, что приводит к потере свежести и значительной части питательных веществ к моменту покупки. В отличие от этого, замороженные растительные продукты обычно обрабатываются и охлаждаются на пике свежести, что способствует сохранению их витаминов.
Кроме того, доктор советует не отказываться от замороженных фруктов и овощей, а также от консервированной фасоли, сушёных бобов, зерновых, орехов и семечек. Она отмечает, что замороженные продукты также обеспечивают долгосрочное и безопасное хранение морепродуктов, что позволяет сохранить белки, жиры, углеводы, минералы, органические масла и жирные кислоты в пище растительного и животного происхождения.
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