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Эти продукты нельзя хранить в дверцах холодильника, рассказываем, почему

Врачи призвали россиян не хранить куриные яйца, масло и молоко в дверцах холодильника

1:11
Здоровье

Холодильник представляет собой сложную систему, созданную для поддержания оптимальной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов. Из-за изменений температуры и других факторов не все продукты можно безопасно хранить в дверце холодильника.

Врачи призвали россиян не хранить куриные яйца, масло и молоко в дверцах холодильника
Фото: wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Например, постоянные колебания температуры при каждом открытии могут негативно сказаться на свежести колбасы, ветчины или куриной нарезки. Рекомендуется размещать мясные продукты ближе к задней стенке холодильника, где обеспечивается более стабильная температура.

Сыр также лучше хранить внутри камеры. Дверца холодильника не подходит для сохранения фруктов и овощей ввиду недостаточной стабильности температуры. Их рекомендуется помещать в специальные ящики, расположенные в нижней части камеры. Однако необходимо учитывать правильное размещение продуктов: например, яблоки и бананы не следует хранить рядом.

Многие привыкли размещать яйца и молоко в дверце холодильника, однако специалисты не рекомендуют это из-за возможного роста бактерий при колебаниях температуры и риска повреждения скорлупы. Более безопасно хранить эти продукты на постоянной полке внутри холодильника.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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