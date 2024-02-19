Мягкая поддержка для здорового сна: почему пуховые подушки — это лучший выбор? Объясняет остеопат

Остеопат Животов объяснил, что подушка должна быть из натуральных компонентов

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При выборе подушки для сна российский врач-остеопат Владимир Животов рекомендует отдавать предпочтение натуральным компонентам. Он отмечает, что подушка из качественного мягкого пуха обычно не вызывает аллергических реакций у человека и обладает способностью быстро впитывать и испарять влагу.

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"Идеальным вариантом считается пуховая подушка с высококачественным мягким пухом, предпочтительно в натуральном хлопковом чехле. Благодаря дышащим свойствам хлопка обеспечивается должная вентиляция в области шеи", — подчеркивает врач.

Он также отмечает важность мягкости подушки, поскольку сон под прямым углом может привести к проблемам со здоровьем сосудов и шеи. Животов предупреждает, что жёсткие ортопедические изделия могут вызывать дискомфорт и головные боли из-за частого пробуждения. Он также указывает на риск для здоровья от слишком мягких подушек, которые могут добавить дополнительную нагрузку на поясницу.