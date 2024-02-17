Борьба с гипертонией: как поймать начало болезни за хвост

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Кардиолог Малев заявил, что усталость к концу дня может говорить о гипертонической болезни

1:26
Здоровье

При обнаружении гипертонии специалисты опираются на показатели артериального давления, сообщил кардиолог Эдуард Малев. По его словам, одной из причин высоких значений на тонометре является генетическая предрасположенность.

Кардиолог Малев заявил, что усталость к концу дня может говорить о гипертонической болезни
Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported

Доктор наук отметил, что у 30-40% людей повышение давления может протекать без симптомов, однако у большинства все же имеются признаки. Усталость к вечеру, головная боль, раздражительность, ощущение дискомфорта в глазах — все эти симптомы стоит учитывать.

"Высокое давление — это не просто цифры на тонометре. Это то, с какой силой кровь давит на наши органы. И органы страдают от этого. Сосуды являются наиболее чувствительными, поскольку при высоком давлении увеличивается риск развития атеросклероза", — пояснил кардиолог.

Кроме того, мозг страдает от развития энцефалопатии. Повреждаются почки, и их функции через 10 лет начинают постепенно ухудшаться. Игнорирование высокого давления может привести к инфаркту или инсульту, поэтому, если показатели превышают 140 на 90 мм рт. ст., необходимо принимать меры.

Малев также отметил, что в современном мире существуют специальные препараты для решения этой проблемы. Доктор наук подчеркнул, что сегодня возможно стабилизировать любые показатели давления, но важно обратиться за консультацией к врачу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Бучина Екатерина
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Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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