Как не подхватить бактериальную инфекцию: советы врача-диетолога

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, предупреждает о необходимости правильно обрабатывать куриную тушку, чтобы избежать заболеваний. Она отмечает, что при приготовлении куриного мяса на гриле или в виде шашлыка некоторые участки могут остаться недожаренными, особенно гузка, где может скрываться опасное количество сальмонеллы.
Особую осторожность следует проявлять при обработке мест сочленения суставов, так как они могут быть трудно достижимыми для термической обработки и стать источником бактериальной инфекции.
Соломатина также указывает на нежелательность употребления куриной кожи из-за ее высокого содержания вредного жира, а также на опасность использования субпродуктов, таких как потроха, которые могут быть источником сальмонеллеза. Она подчеркивает, что на лапах птицы и в ее чешуйках часто скапливается грязь, а печень кур, выращенных на специальных кормах, может содержать избыточное количество холестерина.
Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.