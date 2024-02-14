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Как не подхватить бактериальную инфекцию: советы врача-диетолога

Диетолог Соломатина призывает правильно обрабатывать куриное мясо

0:58
Здоровье

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, предупреждает о необходимости правильно обрабатывать куриную тушку, чтобы избежать заболеваний. Она отмечает, что при приготовлении куриного мяса на гриле или в виде шашлыка некоторые участки могут остаться недожаренными, особенно гузка, где может скрываться опасное количество сальмонеллы.

Диетолог Соломатина призывает правильно обрабатывать куриное мясо
Фото: wikimedia.org by BrokenSphere is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Особую осторожность следует проявлять при обработке мест сочленения суставов, так как они могут быть трудно достижимыми для термической обработки и стать источником бактериальной инфекции.

Соломатина также указывает на нежелательность употребления куриной кожи из-за ее высокого содержания вредного жира, а также на опасность использования субпродуктов, таких как потроха, которые могут быть источником сальмонеллеза. Она подчеркивает, что на лапах птицы и в ее чешуйках часто скапливается грязь, а печень кур, выращенных на специальных кормах, может содержать избыточное количество холестерина.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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