Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брошенная в Авдеевку на помощь ВСУ бригада состоит из бойцов полка "Азов"*
Рулетики из огурца с красной рыбой и творожным сыром: лёгкая закуска к праздничному столу
Три упражнения, увеличивающие силу мышц
Туристический прогноз-2024: лучшие направления для отдыха за границей
Названы 4 основные ошибки при эксплуатации машины с "автоматом"
Нежный шоколадный мусс: идеальный десерт на 14 февраля
Рассказываем о необычных соседях деревьев, которые можно увидеть на стволах и ветках
Олег Газманов отменил концерты в подмосковных городах из-за проблем с контрактами
Песков: у Путина нет времени на предвыборные дебаты
Сушить или вытирать? Учёные ответили на вопрос, как быть с руками после мытья

Врачи ответили на вопрос, как правильно: вытирать или сушить руки после мытья

1:22
Здоровье

Степень чистоты наших рук от вирусов зависит не только от способа их мытья, но и от того, как мы их высушиваем. Это было объявлено учеными на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным болезням, который проходил виртуально.

Врачи ответили на вопрос, как правильно: вытирать или сушить руки после мытья
Фото: wikimedia. org by Tomwsulcer is licensed under public domain

В ходе нового исследования эксперты сравнили эффективность бумажных полотенец и воздушных сушилок для рук. Для имитации вирусного загрязнения были использованы бактериофаги — вирусы, которые могут заражать бактерии, но безвредны для человека.

Участникам исследования были нанесены бактериофаги на руки. После этого они должны были либо плохо вымыть руки, либо вытереть их бумажным полотенцем, либо высушить воздухом. После этого они прикасались к различным поверхностям, включая дверные ручки, перила, телефоны, ручки кресел, а также вытирали руки о свою одежду. Затем ученые проверили эти поверхности на наличие вирусов.

Показалось, что 11 поверхностей, которые контактировали с руками, высушенными теплым воздухом, были загрязнены, а после касания руками, вытертыми бумажными полотенцами, — шесть. Концентрация вирусов на поверхностях была в 10 раз выше после использования воздушных сушилок для рук.

"Существует очевидное различие в уровне микробного загрязнения рук и поверхностей при использовании различных методов сушки рук".

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Специалист Братик Александр
Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Популярное
Как замочить орехи перед употреблением: проведите эту процедуру для избавления от фитиновой кислоты

Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.

Замачивание орехов - важная процедура, которой не стоит пренебрегать
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
В Авдеевке ВС РФ наступают с четырёх направлений, сотни метров до Часов Яра Дмитрий Плотников Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова
Этот кустарник любят многие садоводы и растёт во многих уголках мира
Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ: "Я не верю, что мы выиграем"
Как пользоваться патчами: cемь важных правил
Как пользоваться патчами: cемь важных правил
Последние материалы
Песков: у Путина нет времени на предвыборные дебаты
Диетологи заявили, что жирное и сладкое натощак приводит к диспепсии
Кошачьи ритуалы: почему ваша кошка обнюхивает пищу перед едой
Российский удар по полигону ВСУ в Селидово уничтожил 1500 украинских солдат
Чем опасен снег, скопившийся в автомобильных арках: выводы автоэкспертов
Волейболистка из РФ Анна Лазарева начнёт выступать в США
Как собаки помогают выявить заболевания у своих хозяев
Американские учёные выяснили, что предки современных кошек издавали другие звуки
ВСУ в Авдеевке ночью начали самовольно покидать позиции, чтобы не попасть в окружение
В башне "Федерация" в Москва-Сити сломались все лифты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников