Сушить или вытирать? Учёные ответили на вопрос, как быть с руками после мытья

Врачи ответили на вопрос, как правильно: вытирать или сушить руки после мытья

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Степень чистоты наших рук от вирусов зависит не только от способа их мытья, но и от того, как мы их высушиваем. Это было объявлено учеными на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным болезням, который проходил виртуально.

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В ходе нового исследования эксперты сравнили эффективность бумажных полотенец и воздушных сушилок для рук. Для имитации вирусного загрязнения были использованы бактериофаги — вирусы, которые могут заражать бактерии, но безвредны для человека.

Участникам исследования были нанесены бактериофаги на руки. После этого они должны были либо плохо вымыть руки, либо вытереть их бумажным полотенцем, либо высушить воздухом. После этого они прикасались к различным поверхностям, включая дверные ручки, перила, телефоны, ручки кресел, а также вытирали руки о свою одежду. Затем ученые проверили эти поверхности на наличие вирусов.

Показалось, что 11 поверхностей, которые контактировали с руками, высушенными теплым воздухом, были загрязнены, а после касания руками, вытертыми бумажными полотенцами, — шесть. Концентрация вирусов на поверхностях была в 10 раз выше после использования воздушных сушилок для рук.

"Существует очевидное различие в уровне микробного загрязнения рук и поверхностей при использовании различных методов сушки рук".