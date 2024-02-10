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Быстро и без осложнений: чего явно не стоит делать во время болезни

Терапевт Асанов призывает россиян не переносить ОРВИ на ногах

2:34
Здоровье

Многие часто не обращают внимание на сезонные недомогания, считая, что можно продолжать нормально функционировать. Тем не менее, это может привести к продолжительным заболеваниям, когда кашель не утихает, и улучшение временно сменяется ухудшением.

Терапевт Асанов призывает россиян не переносить ОРВИ на ногах
Фото: Openverse by foshydog is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Иногда это может даже привести к серьезным диагнозам, которые вынуждают человека долго покидать занятость. Об этом заявил врач-терапевт Тимур Асанов из Видновской клиники Минздрава Московской области в интервью Общественной службе новостей.

По его мнению, в первые три дня болезни важно оставаться в постели в хорошо проветриваемой комнате с высокой влажностью (40-60%). Важно пить много теплых жидкостей, есть легкую пищу и избегать физических нагрузок. При таком подходе в большинстве случаев болезнь начнет отступать уже на четвертый день.

Асанов отметил, что частыми осложнениями ОРВИ являются пневмония, бронхит, хронический бронхит, отит и гайморит.

Вторая причина, по которой не стоит терпеть болезнь на ногах, это риск сердечно-сосудистых осложнений.

"Во время болезни все системы организма работают с повышенной нагрузкой, особенно сердце, которому приходится усиленно перекачивать кровь, чтобы вывести токсины из организма. Физическая нагрузка при болезни может привести к серьезным осложнениям, таким как аритмия или кардиомиопатия," — подчеркнул врач.

Также болезнь может нанести вред почкам и печени.

"При недостаточном приеме жидкости (что часто происходит у тех, кто терпит болезнь на ногах), органы не могут правильно выводить токсины из организма, что может привести к различным поражениям, таким как невирусные гепатиты, пиелонефрит и гломерулонефрит," — сказал Асанов.

Он также предупредил, что следует быть осторожными, чтобы не допустить осложнений, таких как поражение головного мозга.

"В редких случаях инфекция может проникнуть в головной мозг и вызвать серьезные осложнения. Они часто возникают после гайморита или отита," — добавил он.

Кроме того, согласно врачу, существует риск развития аутоиммунных заболеваний.

"При борьбе с инфекцией иммунная система иногда может атаковать собственные клетки, что приводит к аутоиммунным заболеваниям, таким как ревматизм," — сказал врач.

Он подчеркнул, что важно не только заботиться о собственном здоровье, но и о здоровье окружающих.

"Вирусы передаются через воздух и контакт, поэтому следует быть предельно осторожными, чтобы не заразить других," — заключил Асанов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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