Массаж с особенностями кожи: какие преграды встают у любителей "помять бока"

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Онколог Исмаилов заявил, что родинки несут опасность во время массажа

1:18
Здоровье

Часто люди, направляясь в массажный кабинет, интересуются, можно ли делать массаж в различных случаях заболеваний. Онколог из Клиники подологии "Полёт" Георгий Исмаилов поделился своим мнением по этому вопросу. Прямыми противопоказаниями для массажа являются онкологические заболевания (как в анамнезе, так и на стадии лечения), заболевания сердца в острой фазе, проблемы с головным мозгом, а также различные дерматологические нарушения.

Онколог Исмаилов заявил, что родинки несут опасность во время массажа
Фото: openverse.org by Fuschia Foot is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Особенно следует быть осторожным с массажем спины в случае наличия родинок. Рекомендуется, чтобы массажист оценил родинку и окружающие ткани, и в случае необходимости направил клиента к дерматологу или исключил данную зону из массажа.

Это связано с тем, что во время массажа родинка и окружающие ткани подвергаются стимуляции, что может привести к увеличению кровотока в области родинки. Такое воздействие может способствовать ее увеличению в размере или даже инициировать перерождение или повреждение.

Важно понимать, что не существует родинок, которые абсолютно не могут дегенерировать в злокачественные опухоли. Хотя у некоторых людей вероятность этого меньше, чем у других, все же лишняя стимуляция кровотока в этой области может быть нежелательной.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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