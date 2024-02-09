Массаж с особенностями кожи: какие преграды встают у любителей "помять бока"

Часто люди, направляясь в массажный кабинет, интересуются, можно ли делать массаж в различных случаях заболеваний. Онколог из Клиники подологии "Полёт" Георгий Исмаилов поделился своим мнением по этому вопросу. Прямыми противопоказаниями для массажа являются онкологические заболевания (как в анамнезе, так и на стадии лечения), заболевания сердца в острой фазе, проблемы с головным мозгом, а также различные дерматологические нарушения.
Особенно следует быть осторожным с массажем спины в случае наличия родинок. Рекомендуется, чтобы массажист оценил родинку и окружающие ткани, и в случае необходимости направил клиента к дерматологу или исключил данную зону из массажа.
Это связано с тем, что во время массажа родинка и окружающие ткани подвергаются стимуляции, что может привести к увеличению кровотока в области родинки. Такое воздействие может способствовать ее увеличению в размере или даже инициировать перерождение или повреждение.
Важно понимать, что не существует родинок, которые абсолютно не могут дегенерировать в злокачественные опухоли. Хотя у некоторых людей вероятность этого меньше, чем у других, все же лишняя стимуляция кровотока в этой области может быть нежелательной.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.