Исследование ученых: фотографии еды могут вызывать ожирение

Ученые из Ливано-Американского университета выявили, что просмотр изображений нездоровой пищи в интернете может усилить тягу к ней и спровоцировать ожирение. Результаты исследования опубликованы в журнале Appetite.

Фото: Оpenverse by pointnshoot is licensed under "Cheese Lover's Burger at Barney's Gourmet Hamburgers" by pointnshoot is licensed under CC BY 2.0.