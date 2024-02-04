Исследование ученых: фотографии еды могут вызывать ожирение

Appetite: просмотр изображений вредной еды усиливает тягу к ней

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Ливано-Американского университета выявили, что просмотр изображений нездоровой пищи в интернете может усилить тягу к ней и спровоцировать ожирение. Результаты исследования опубликованы в журнале Appetite.

Фото: Оpenverse by pointnshoot is licensed under "Cheese Lover's Burger at Barney's Gourmet Hamburgers" by pointnshoot is licensed under CC BY 2.0.

В ходе эксперимента одна группа 15 минут просматривала в соцсетях изображения фастфуда, в то время как другая рассматривала снимки природы. В результате добровольцы, рассматривавшие фото с пищей, заявили о сильном чувстве голода, при этом их тянуло к пицце и бургерам.

Позже был проведен повторный эксперимент, в ходе которого испытуемым, которые ранее просматривали изображения еды, предложили нейтральные фотографии. Через 15 минут участники склонялись больше к салатам и мясу птицы. Ученые сделали вывод, что интернет-контент, имеющий отношение к фастфуду, может провоцировать нездоровое пищевое поведение.

Постоянное потребление высококалорийной, жирной и обработанной пищи может привести к накоплению избыточного веса и ожирению, которое является провокатором риска для множества заболеваний, включая сердечно-сосудистые, диабет, некоторые виды рака и другие хронические заболевания. Нездоровая диета может привести к общему ухудшению состояния здоровья, упадку физической выносливости, снижению энергии и ухудшению общего самочувствия.