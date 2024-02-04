Исследование ученых: фотографии еды могут вызывать ожирение

Ученые из Ливано-Американского университета выявили, что просмотр изображений нездоровой пищи в интернете может усилить тягу к ней и спровоцировать ожирение. Результаты исследования опубликованы в журнале Appetite.
В ходе эксперимента одна группа 15 минут просматривала в соцсетях изображения фастфуда, в то время как другая рассматривала снимки природы. В результате добровольцы, рассматривавшие фото с пищей, заявили о сильном чувстве голода, при этом их тянуло к пицце и бургерам.
Позже был проведен повторный эксперимент, в ходе которого испытуемым, которые ранее просматривали изображения еды, предложили нейтральные фотографии. Через 15 минут участники склонялись больше к салатам и мясу птицы. Ученые сделали вывод, что интернет-контент, имеющий отношение к фастфуду, может провоцировать нездоровое пищевое поведение.
Постоянное потребление высококалорийной, жирной и обработанной пищи может привести к накоплению избыточного веса и ожирению, которое является провокатором риска для множества заболеваний, включая сердечно-сосудистые, диабет, некоторые виды рака и другие хронические заболевания. Нездоровая диета может привести к общему ухудшению состояния здоровья, упадку физической выносливости, снижению энергии и ухудшению общего самочувствия.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.