Теперь риск инфаркта научились определять по взгляду

Британские ученые научились определять риск инфаркта по взгляду

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из университета в Эдинбурге (Великобритания) разработали метод определения вероятности инфаркта по признакам взгляда. Используя данные о структуре сосудов глаз и анализ демографической информации, они смогли предсказать риск возникновения сердечного приступа.

Фото: openverse "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

Для разработки этого метода исследователи проанализировали записи о состоянии здоровья и образе жизни полумиллиона жителей Великобритании. Утверждается, что созданная модель позволяет прогнозировать риск за пять лет и даже ранее до появления заболевания.

Эксперты выражают надежду на повышение точности диагностики инфаркта при внедрении в анализ генетических предрасположенностей. Исследователи ожидают, что в ближайшем будущем простого офтальмологического обследования будет достаточно для определения индивидуального риска развития инфаркта.