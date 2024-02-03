Теперь риск инфаркта научились определять по взгляду

Ученые из университета в Эдинбурге (Великобритания) разработали метод определения вероятности инфаркта по признакам взгляда. Используя данные о структуре сосудов глаз и анализ демографической информации, они смогли предсказать риск возникновения сердечного приступа.
Для разработки этого метода исследователи проанализировали записи о состоянии здоровья и образе жизни полумиллиона жителей Великобритании. Утверждается, что созданная модель позволяет прогнозировать риск за пять лет и даже ранее до появления заболевания.
Эксперты выражают надежду на повышение точности диагностики инфаркта при внедрении в анализ генетических предрасположенностей. Исследователи ожидают, что в ближайшем будущем простого офтальмологического обследования будет достаточно для определения индивидуального риска развития инфаркта.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.