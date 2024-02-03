Этот фрукт здорово укрепит ваше сердце!

Благодаря содержанию калия, этот плод благоприятно воздействует на функционирование сердечно-сосудистой системы, предотвращая развитие таких заболеваний, как атеросклероз, инфаркт и инсульт.
О выгоде бананов для здоровья сердца сообщил гастроэнтеролог Азамат Габуев, отметив, что для компенсации дефицита калия в организме достаточно употреблять всего один фрукт в день, содержащий 9% суточной нормы калия.
Этот фрукт способствует стабилизации артериального давления и обеспечивает организм энергией на протяжении всего дня.
Однако, как подчеркивает врач, употребление бананов натощак не рекомендуется. Из-за высокого содержания углеводов они могут быть вредны для людей, страдающих сахарным диабетом.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.