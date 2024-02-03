Этот фрукт здорово укрепит ваше сердце!

Гастроэнтеролог Габуев рассказал, что бананы укрепляют сердце

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Благодаря содержанию калия, этот плод благоприятно воздействует на функционирование сердечно-сосудистой системы, предотвращая развитие таких заболеваний, как атеросклероз, инфаркт и инсульт.

Фото: commons.wikimedia. org by Midori is licensed under GFDL and Creative Commons CC-BY-SA-2.5 and older versions (2.0 and 1.0)

О выгоде бананов для здоровья сердца сообщил гастроэнтеролог Азамат Габуев, отметив, что для компенсации дефицита калия в организме достаточно употреблять всего один фрукт в день, содержащий 9% суточной нормы калия.

Этот фрукт способствует стабилизации артериального давления и обеспечивает организм энергией на протяжении всего дня.

Однако, как подчеркивает врач, употребление бананов натощак не рекомендуется. Из-за высокого содержания углеводов они могут быть вредны для людей, страдающих сахарным диабетом.