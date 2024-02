Этот фрукт здорово укрепит ваше сердце!

Благодаря содержанию калия, этот плод благоприятно воздействует на функционирование сердечно-сосудистой системы, предотвращая развитие таких заболеваний, как атеросклероз, инфаркт и инсульт.

Фото: commons.wikimedia. org by Midori is licensed under GFDL and Creative Commons CC-BY-SA-2.5 and older versions (2.0 and 1.0)