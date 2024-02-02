Столько раз в неделю необходимо есть рыбу, чтобы быть здоровым

Диетолог Разаренова призвала россиян употреблять рыбу два-три раза в неделю

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рекомендуется употреблять рыбу не менее двух-трех раз в неделю, однако полностью заменять мясо теплокровных животных на морепродукты не рекомендуется без особых медицинских показаний, как сообщила врач-диетолог и терапевт Александра Разаренова.

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Специалист подчеркнула, что белок из рыбы усваивается в два раза быстрее, чем белок из мяса — всего за два-три часа. Кроме того, рыба является источником омега-3 жирных кислот, необходимых для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также содержит жирорастворимые витамины D, А, Е, витамины группы B и важные минералы, такие как селен, фосфор, магний, натрий и калий.

Однако Разаренова отметила, что не следует полностью заменять мясные блюда рыбными, поскольку разнообразное питание способствует более высокой скорости усвоения аминокислот организмом. Кроме того, мясо содержит железо и витамин B12, которые легче усваиваются организмом.

Если все же необходимо исключить мясо из рациона, Разаренова рекомендует разработать разнообразный и сбалансированный рацион, учитывая образ жизни, возраст, пол, соматический статус, уровень физической и интеллектуальной нагрузки, а также индивидуальные особенности организма человека.