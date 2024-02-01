Самые вредные и самые полезные соусы: ответ диетолога

Диетолог Тихомирова назвала сырный и майонез самыми вредными соусами

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Соусы, приготовленные на основе майонеза, такие как сырный, были названы самыми вредными врачом-диетологом Еленой Тихомировой.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

По ее мнению, майонез следует отнести к самым вредным соусам.

"Майонез представляет собой смесь растительного масла, взбитого с желтком, и с добавлением соли. Следовательно, майонез — это жирный соус, содержащий значительное количество соли", — подчеркнула диетолог.

Она отметила, что этот популярный соус в России обладает высоким содержанием калорий и способен задерживать жидкость в организме.

"Если вы любите соусы, предпочтительнее использовать другие варианты, исключая те, что базируются на майонезе. К таким соусам относится и сырный", — добавила Тихомирова.

Врач также поделилась информацией о полезных соусах. Согласно ее словам, хрен и горчица обладают острым, пикантным вкусом, который обеспечивается наличием капсаицина, способного улучшить капиллярное кровообращение, функцию мозга и питание конечностей.

"Столовый хрен и горчица — это отличные соусы, кроме того, они обладают прекрасным вкусом", — подчеркнула Тихомирова.