Самые вредные и самые полезные соусы: ответ диетолога

Соусы, приготовленные на основе майонеза, такие как сырный, были названы самыми вредными врачом-диетологом Еленой Тихомировой.
По ее мнению, майонез следует отнести к самым вредным соусам.
"Майонез представляет собой смесь растительного масла, взбитого с желтком, и с добавлением соли. Следовательно, майонез — это жирный соус, содержащий значительное количество соли", — подчеркнула диетолог.
Она отметила, что этот популярный соус в России обладает высоким содержанием калорий и способен задерживать жидкость в организме.
"Если вы любите соусы, предпочтительнее использовать другие варианты, исключая те, что базируются на майонезе. К таким соусам относится и сырный", — добавила Тихомирова.
Врач также поделилась информацией о полезных соусах. Согласно ее словам, хрен и горчица обладают острым, пикантным вкусом, который обеспечивается наличием капсаицина, способного улучшить капиллярное кровообращение, функцию мозга и питание конечностей.
"Столовый хрен и горчица — это отличные соусы, кроме того, они обладают прекрасным вкусом", — подчеркнула Тихомирова.
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