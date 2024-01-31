К каким патологиям приводит ношение сумки на плече

Остепопат Горковский рассказал о последствиях ношения на плече сумки: искривление и дисбаланс мышц

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует ряд повседневных действий, которые могут нанести вред суставам, как сообщил спортивный врач-реабилитолог и остеопат Дмитрий Горковский.

Фото: CreativeCommons by Güel - Centro de Wellness Murcia is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт отметил, что сами по себе эти повседневные действия не представляют опасности для конкретного сустава. Однако, если такие позы или движения становятся неестественной привычкой для организма, это может вызвать дисбаланс мышц, который впоследствии повлияет на различные части тела. Примером Горковский привел ежедневное вождение автомобиля с ручной коробкой передач.

"Постоянный наклон в одну сторону может привести к укорочению ряда мышц, в то время как их антагонисты окажутся в растянутом состоянии. Это в конечном итоге может привести к уменьшению стабильности плечевого сустава, вызывая проблемы для человека", — пояснил он.

Горковский также отметил, что подобные повседневные действия могут усугубить уже существующие проблемы в организме. Например, ношение высоких каблуков может изменить структуру мышц стопы, способствуя появлению халюс вальгуса ("косточки" сбоку) и повредить голеностопный сустав.

Согласно врачу, носить сумку на одном плече со временем может привести к неравномерному подниманию одного плеча. Постепенно это может сказаться на шейном отделе позвоночного столба, а также на работе лопатки и плечевого сустава.