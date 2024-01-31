От чего возникает шум в ушах: главные причины

Отоларинголог Зайцев объяснил происхождение "шума в ушах": воспаление слухового нерва и серная пробка

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шум в ушах может проявиться в виде самостоятельного симптома, что врачи определяют как тинитус. Этот акустический явление также может быть результатом различных заболеваний.

Фото: openverse.org by Travis Isaacs is licensed under CC BY 2.0.

Врач-отоларинголог, обладающий высшей квалификацией и степенью кандидата медицинских наук Владимир Зайцев объяснил, что шум в ушах может являться индикатором заболеваний внутреннего уха, таких как сенсоневральная тугоухость или воспаление слухового нерва. В таких случаях обычно отмечается шум на средних или низких частотах.

Также шум в ушах может свидетельствовать о кондуктивной тугоухости, чаще встречающейся у женщин, или о наличии серной пробки, задерживающейся в слуховом проходе.

Другой возможной причиной шума в ушах является повышение артериального давления. При низком давлении ушной шум может принимать форму писка.