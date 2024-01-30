76% риска инсульта: самый опасный алкогольный напиток

Ученые Канады назвали пиво самым опасным для мозга напитком

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению ученых из канадского Научно-исследовательского института здоровья населения, пиво считается наиболее рискованным для здоровья мозга среди всех алкогольных напитков. Их исследование показало, что употребление этого напитка увеличивает вероятность возникновения геморрагического инсульта на 73%.

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В ходе анализа пищевых привычек 26 тысяч человек было обнаружено, что общий риск инсульта повышается на 50% при употреблении алкоголя. Тем не менее, эта цифра может варьироваться в зависимости от вида напитка.

Отмечено, что у тех, кто употребляет спиртные напитки, риск инсульта увеличивается, а вероятность геморрагического инсульта возрастает в полтора раза. Например, при употреблении пяти порций алкоголя раз в месяц риск ишемического инсульта возрастает на 29%, а геморрагического — на 76%. Пять доз алкоголя соответствуют двум с половиной бокалам пива, пяти рюмкам водки или половине бутылки вина.

Исследование также выявило, что пиво является наиболее опасным напитком, увеличивая риск ишемического инсульта на 21%, а геморрагического — на 73%.

Важно отметить, что вино практически не оказывает вредного воздействия на здоровье головного мозга. Однако ученые подчеркивают, что это не означает, будто его можно употреблять в неограниченных количествах.