Выбирайте это масло для жарки: самое безопасное при жарке

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Онколог Ильин назвал рафинированное масло самым безопасным для здоровья при жарке

0:59
Здоровье

При приготовлении пищи более безопасным вариантом является рафинированное растительное масло по сравнению с продуктом холодного отжима, заявил врач-онколог Антон Ильин.

Онколог Ильин назвал рафинированное масло самым безопасным для здоровья при жарке
Фото: wikimedia.org by Elizaveta Usova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Специалист подчеркнул, что мононенасыщенные и насыщенные жиры, составляющие рафинированные масла, практически не представляют опасности при их использовании для жарки. Он выделил топленое, хорошо очищенное сливочное масло как одно из наиболее безопасных видов масел. Рафинированное кокосовое масло заняло второе место по уровню безопасности, а рафинированное подсолнечное масло — третье.

Также эксперт отметил, что безопасными для жарки являются рафинированное оливковое масло, масло авокадо, миндаля, фундука, горчичное и масло рисовых отрубей.

Онколог предостерег от использования нерафинированного ароматного масла подсолнечника для жарки, утверждая, что оно начинает дымиться уже при температуре 107 градусов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
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