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Смертельная опасность: китайские ученые выявили новый вид COVID-19 со 100%-ной летальностью

В Китае ученые выявили новый вид COVID-19 со 100%-ной летальностью

1:18
Здоровье

Ученые из Поднебесной предупредили об угрозе новой пандемии, вызванной стопроцентно смертельным вариантом SARS-CoV-2, передаёт портал e1. ru.

В Китае ученые выявили новый вид COVID-19 со 100%-ной летальностью
Фото: https://loudsilencenews.com/wp-content/uploads/2020/04/1800x1200_virus_3d_render_blue_01_other.jpg

Это подтвердили их эксперименты с ковидом GX_P2V на лабораторных мышках, геном которых подобен человеческому. Новую напасть связывают с панголинами — млекопитающими, напоминающими броненосцев и муравьедов. Вид находится на грани вымирания, так как на этих зверьков всеядные китайцы охотятся ради мяса и чешуи. Эти компоненты также широко применяются в восточной медицине. У этих млекопитающих был выявлен ковид, но не тот штамм, спровоцировавший пандемию. Специалисты уверяют, что ученые экспериментировали с возбудителями, взятыми от панголинов. Они выращивали изоляты коронавирусов и изучали на патогенность в лабораторных условиях.

Ученые считают, что в ходе экспериментов с этим вариантом непреднамеренно произошла его мутация. Это не было целенаправленной биоинженерной модификацией вируса. Крайне опасные результаты получились случайно. Исследователи считают, что произошедшее должно насторожить общество. Они отметили, что природному вирусу требуется совсем немного для того, чтобы перескочить на человека.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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