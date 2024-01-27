Ученые назвали нехитрый способ, как омолодиться

Ученые из КНР выяснили, что регулярное употребление трех чашек чая в день способствует омоложению

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На основе анализа данных почти 14 000 жителей Китая и Великобритании ученые пришли к выводу, что регулярное употребление примерно трех чашек чая в день или 6-7 граммов чайного листа оказывает омолаживающий эффект.

Это наблюдение сделано после двухлетнего наблюдения за участниками эксперимента. Важно отметить, что сорт чая не имеет особого значения, главное — пить напиток регулярно и в меру. Ученые считают, что активные соединения и вещества, содержащиеся в чае, способствуют борьбе со старением.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рекомендует употреблять чай без добавок, таких как сахар, мед, молоко и сиропы, для максимальной пользы для организма.