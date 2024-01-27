Ученые назвали нехитрый способ, как омолодиться

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Ученые из КНР выяснили, что регулярное употребление трех чашек чая в день способствует омоложению

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Здоровье

На основе анализа данных почти 14 000 жителей Китая и Великобритании ученые пришли к выводу, что регулярное употребление примерно трех чашек чая в день или 6-7 граммов чайного листа оказывает омолаживающий эффект.

Это наблюдение сделано после двухлетнего наблюдения за участниками эксперимента. Важно отметить, что сорт чая не имеет особого значения, главное — пить напиток регулярно и в меру. Ученые считают, что активные соединения и вещества, содержащиеся в чае, способствуют борьбе со старением.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рекомендует употреблять чай без добавок, таких как сахар, мед, молоко и сиропы, для максимальной пользы для организма.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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