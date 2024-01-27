Раздражение, астма: какие еще сюрпризы несет за собой комнатный воздух

Терапевт Драпкина заявила, что воздух в комнате несет за собой огромную опасность

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Загрязнение воздуха в помещениях представляет угрозу для здоровья, как отметила терапевт Оксана Драпкина.

Фото: Unsplash by Mark Solarski is licensed under public domain

Часто считается, что главными источниками загрязнения воздуха являются выбросы предприятий и выхлопные газы автомобилей. Однако самый опасный воздух, содержащий загрязнения, может скрываться прямо в наших домах, и это может привести к различным негативным последствиям.

Эти последствия включают в себя раздражение слизистых глаз, носа и горла, головные боли, астматические приступы, а также развитие хронических заболеваний легких и сердца, а в некоторых случаях даже к образованию опухолей. Особенно важно обращать внимание на эту проблему зимой, когда многие люди проводят большую часть времени в закрытых помещениях.

Академик Драпкина выделяет табачный дым, частицы от приготовления пищи, бытовую химию, плесень, перхоть и шерсть домашних животных, а также ковры и мягкую мебель как основные источники загрязнения воздуха в доме.

Для снижения негативного воздействия рекомендуется регулярно проветривать помещения, избегать курения внутри дома, использовать фильтры. Особенно важно поддерживать оптимальную влажность воздуха в помещении с помощью увлажнителей, особенно в зимний период.

Также играют важную роль регулярная влажная уборка и замена ковров на легкоочищаемые покрытия. Эксперт советует также выбирать мебель, изготовленную из экологически чистых материалов. Все эти меры помогут очистить воздух в доме и поддерживать здоровье.