Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Верховной рады Украины обвинил 17 коллег из партии Зеленского в "пророссийском заговоре"
Индонезия запретила въезд Максиму Галкину*
Правильная варка пюре, чтобы все члены семьи просили добавки: секреты опытных поваров
США планируют разместить ядерное оружие на базе в Великобритании
Дизайнер назвала четыре решения, создающие впечатление дешевизны
Ученые обнаружили опасность сушилок для ногтей
Прическа "я только что из постели" — самый быстрый способ для утренней укладки волос
Вкуснейший картофель в духовке
Автоэксперт Пархомчук развеял мифы про автомобильные покрышки
Как достичь идеального сна: идеальное время отхода ко сну

Британские врачи назвали идеальное время для сна: между 21:00 и 22:00

1:13
Здоровье

Идеальный момент для засыпания наступает через шесть-семь часов после заметного уменьшения активности в течение дня. Об этом рассказал невролог Эндрю Хуберман.

Британские врачи назвали идеальное время для сна: между 21:00 и 22:00
Фото: openverse by rlcalamusa1 is licensed under CC BY-SA 2.0

Врач советует обратить внимание на тот момент, когда вы чувствуете легкое или значительное снижение энергии после полудня – примерно в 14:30 или 15:00. Исключив возможные проблемы с предыдущим сном или избыточное употребление пищи перед обедом, можно предположить, что оптимальное время для сна наступит через 6-7 часов после этого спада. В соответствии с рекомендациями врача, если у вас активность снижается около 15:00, идеальное время для отхода ко сну – между 21:00 и 22:00.

С другой стороны, британский "тренер по сну" Макс Кирстен высказывает мнение, что "жаворонки" и "совы" имеют разное оптимальное время для сна, и следует рассматривать его по иному графику, чем предложено Хуберманом.

Эксперт советует идеально ложиться спать за семь-восемь часов до того времени, когда вам необходимо проснуться утром. Ключ к здоровому сну, по его мнению, заключается в регулярном отходе ко сну в одно и то же время каждую ночь.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Уникальный финский порт остался без клиентов. И здесь тоже "рука Москвы"
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рынку жилья в России предрекли крах
Как замотивировать свой организм для фитнеса и физкультуры Дмитрий Плотников Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе
Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Последние материалы
США планируют разместить ядерное оружие на базе в Великобритании
Дизайнер назвала четыре решения, создающие впечатление дешевизны
Британские врачи назвали идеальное время для сна: между 21:00 и 22:00
Ученые обнаружили опасность сушилок для ногтей
Прическа "я только что из постели" — самый быстрый способ для утренней укладки волос
Вкуснейший картофель в духовке
Автоэксперт Пархомчук развеял мифы про автомобильные покрышки
Хуситы заявили о попадании ракетой в британский супертанкер
Россияне бронируют санатории Кавказских Минеральных Вод за год до поездки
Губернатор Техаса заявил, что готов к конфликту с федеральными властями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников