Как достичь идеального сна: идеальное время отхода ко сну

Британские врачи назвали идеальное время для сна: между 21:00 и 22:00

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Идеальный момент для засыпания наступает через шесть-семь часов после заметного уменьшения активности в течение дня. Об этом рассказал невролог Эндрю Хуберман.

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Врач советует обратить внимание на тот момент, когда вы чувствуете легкое или значительное снижение энергии после полудня – примерно в 14:30 или 15:00. Исключив возможные проблемы с предыдущим сном или избыточное употребление пищи перед обедом, можно предположить, что оптимальное время для сна наступит через 6-7 часов после этого спада. В соответствии с рекомендациями врача, если у вас активность снижается около 15:00, идеальное время для отхода ко сну – между 21:00 и 22:00.

С другой стороны, британский "тренер по сну" Макс Кирстен высказывает мнение, что "жаворонки" и "совы" имеют разное оптимальное время для сна, и следует рассматривать его по иному графику, чем предложено Хуберманом.

Эксперт советует идеально ложиться спать за семь-восемь часов до того времени, когда вам необходимо проснуться утром. Ключ к здоровому сну, по его мнению, заключается в регулярном отходе ко сну в одно и то же время каждую ночь.