Одышка, слабость, боли в животе: врач перечислил признаки, указывающие на инфаркт

Терапевт Кондрахин: Слабость и боли в животе могут быть признаками инфаркта

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инфаркт может спровоцировать непоправимые для здоровья последствия, вплоть до летального исхода, поэтому важно выявить недуг своевременно.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин в интервью изданию "Вечерняя Москва" предупредил о том, что инфаркт может не проявлять себя классической болью в груди, а вести себя совершенно иначе. Он отметил, что точно определить инфаркт миокарда можно только с помощью ЭКГ, потому что сердечная боль прячется за болью в животе.

По словам специалиста, во время инфаркта у человека может сильно болеть живот или печень. Кроме того, в таком состоянии обычно появляется головокружение, одышка, падает давление и ощущается слабость в теле. Часто неприятные ощущения усиливаются при движении.

Медик добавил, если приём обезболивающих не помог ослабить боль в области ЖКТ, то вероятнее всего, она связана с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Он призвал в этом случае срочно вызывать врача.

Инфаркт миокарда является серьезным и опасным состоянием. Он возникает, когда кровоснабжение сердца прерывается из-за сужения или блокировки одной из коронарных артерий, отвечающих за поставку крови в сердце. Чтобы предотвратить инфаркт и уменьшить его опасность, важно принимать меры по поддержанию здорового образа жизни, включая правильное питание, физическую активность, контроль уровня холестерина и артериального давления и избегание курения.