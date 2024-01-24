Вирусный коктейль: россияне всё чаще заражаются суперинфекциями

В России с большой скоростью распространяются суперинфекции

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В нашей стране происходит быстрое распространение суперинфекций, то есть когда люди заражаются несколькими инфекциями единовременно. О ситуации информируют "Известия", ссылаясь на данные врачей.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Терапевт Алина Красикова проинформировала, что заражение несколькими инфекциями сразу происходит по двум причинам. Во-первых, на зимний период приходится пик всех болезней. Во-вторых, сейчас у людей иммунная система ослаблена.

Врач Наталья Логачёва добавила, что атака несколькими вирусами сразу происходит не первый год в нашей стране. Но сейчас ситуация сложнее. С гриппом и ОРВИ пришли микоплазменная инфекция и коклюш.

Медики предупредили, что при подозрении на серьезный недуг ни в коем случае нельзя проводить самолечение. Особое внимание нужно обратить на повышенную температуру и одышку: они могут указывать на опасное заболевание.

Суперинфекции могут быть вызваны различными микроорганизмами, включая бактерии, вирусы, грибки или паразиты. Эти микроорганизмы могут быть более агрессивными или устойчивыми к антибиотикам, что затрудняет их лечение. Примером суперинфекции является появление множественной резистентности к антибиотикам у патогенных бактерий, как например, метициллинрезистентный Staphylococcus aureus (MRSA). Это может возникнуть у пациента, который уже находится в больнице и принимает антибиотики для борьбы с другой инфекцией. Суперинфекции могут быть более тяжелыми и сложными в лечении по сравнению с первичной инфекцией. Лечение часто включает применение более сильных или целевых антибиотиков, противовирусных препаратов или антимикотиков, в зависимости от типа патогена.