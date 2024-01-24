Эта сладость фигуре в радость

Диетолог Алдонина назвала абрикосы и грейпфруты самыми низкокалорийными фруктами

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фрукты, так же как и овощи, играют важную роль в поддержании здоровья организма, предоставляя ему необходимые пищевые волокна и способствуя снижению риска ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Они насыщают организм витаминами, минералами и клетчаткой, способствующей продолжительному насыщению и очищению кровеносных сосудов от избыточного холестерина.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Несмотря на эти положительные свойства, те, кто следит за своей фигурой, иногда избегают их употребления в больших количествах. Диетолог Мария Алдонина определяет фрукты с низким содержанием углеводов как особенно ценные.

По мнению специалиста, считаются низкоуглеводными те фрукты, которые содержат примерно пять граммов чистых углеводов на порцию. Абрикосы, например, являются богатым источником клетчатки, витаминов А и С, и их потребление даже диабетикам не противопоказано. Грейпфруты, с низким содержанием углеводов, поддерживают работу иммунной и сердечно-сосудистой систем, а также способствуют контролю веса.

Груши снижают риск развития диабета, улучшают здоровье кишечника и предотвращают запоры. Яблоки богаты клетчаткой и антиоксидантами, снижают риск развития диабета, улучшают здоровье кишечника и мозга, а также помогают предотвратить ожирение, сердечные заболевания и рак. Несмотря на высокое содержание сахара, арбузы все же относятся к продуктам с низким содержанием углеводов, благодаря высокому содержанию воды, которая разбавляет концентрацию сахара.

Персики, содержащие умеренное количество углеводов, богаты витаминами А и С, и способствуют профилактике гипертонии, воспалений, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

Кроме того, диетолог рекомендует употребление ягод, таких как клубника, малина, черника и ежевика, которые характеризуются низким содержанием чистых углеводов и обеспечивают организм антиоксидантами. Это полезно для здоровья кишечника и мозга, защищает от воспалительных процессов, нарушений обмена веществ, а также предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний и рака.