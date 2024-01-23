Инфекционист рассказал, как долго протекает коклюш у взрослых

Врач-инфекционист Александр Дмитриев рассказал об особенностях протекания коклюша у взрослых.
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Инфекционист напомнил, что вначале коклюш очень похож на самую обычную ОРВИ, однако потом пациент начинает мучиться от сильного кашля, который находит приступами.
В разговоре с "Российской газетой" подчеркнул, что коклюш взрослым людям приходится лечить не менее 3 месяцев. Однако даже после завершения лечения приступы кашля могут время от времени возвращаться.
По словам врача, в начале заболевания у человека может и не подниматься температура. Если же повышение температуры фиксируется позже, это значит, что заболевание осложнилось вторичной бактериальной флорой.
Дмитриев добавил, что как только у человека диагностировали коклюш, хорошо помогают антибактериальные препараты, которые имеет смысл принимать сразу после начала заболевания.
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