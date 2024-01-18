Медики рассказали, почему в России в девять раз выросла заболеваемость коклюшем

В России в девять раз выросла заболеваемость коклюшем

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В прошлом году заболеваемость коклюшем в России, по сравнению с 2022 годом, подскочила в девять раз. За год опасной болезнью в нашей стране заразились более 28 000 человек. Об этом пишут Известия.

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Врачи считают, что к такой ситуации привели три причины: активная миграция, отсутствие должного уровня вакцинации и общее снижение иммунитета населения. Многие взрослые болеют коклюшем, даже не подозревая об этом. Думают, что у них просто затяжная простуда с сильным кашлем. И при этом заражают детей, для которых коклюш может быть смертельно опасен при отсутствии прививки.

Особенно тяжело инфекция протекает у грудных младенцев и малышей.

Учитывая, что многие взрослые путают коклюш с ОРВИ и лечатся сами, без обращения к врачам, число заболевших коклюшем в России может быть в разы больше.