Мандарины категорически запрещено есть людям с этими заболеваниями: будет обострение

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач клинической лабораторной диагностики Ирина Терещенко подчеркнула, что мандарины являются весьма полезным фруктом, богатым витаминами. Однако для определенных людей употребление мандаринов абсолютно нежелательно.

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Это может быть обусловлено наличием определенных заболеваний. Так, мандарины являются противопоказанными для людей с поражением тканей почек (острый нефрит), гепатитом и холециститом, а также для тех, кто сталкивается с проблемами ЖКТ.

Из-за содержания кислоты, которая может раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта, у людей, страдающих от язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, следует воздерживаться от употребления мандаринов, — сообщает "Чемпионат". Также мандарины не рекомендуются для тех, кто имеет аллергию, а также для беременных и кормящих женщин.