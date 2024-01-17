Раскрыта реальная опасность загадочной "болезни X"

Названы вирусы, способные вызвать "болезнь X"

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одной из ключевых тем нынешнего Всемирного экономического форума в Давосе стала "болезнь X". Академик РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов объяснил "ФедералПресс", что представляет собой загадочная и оттого пугающая хворь.

Фото: АГН "Москва" by Кирилл Зыков

Никаких новых страшных инфекций не появилось, а на форуме обсудят уже известные патогены, которые могли бы претендовать на эту роль.

"Потому что человечество открыло к настоящему времени более 90% вирусов, поражающих человека", — констатировал академик.

Риск появления новых болезней всё равно сохраняется.

"Единственное, что может произойти — это в результате какого-то эволюционного события возникнет новая модификация патогена из уже известного патогенна", — пояснил учёный.

Новая пандемия неизбежна, уверен профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Но никто не знает, когда она случится и какой будет.

Однако кандидатов на роль возбудителя, который её вызовет, уже можно предположить — их немного.

Он относится либо к коронавирусам, либо к ортомиксовирусам (один из них — грипп), уточнил вирусолог "Парламентской газете".

Именно эта угроза и имеется в виду под загадочной "болезнью X", заключил он.