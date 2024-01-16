Не ешьте это перед сном: самое вредное блюдо на ужин

Диетолог Михалева назвала самое вредное блюдо на ужин

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Картошка, обжаренная с мясом, и запеченное мясо "по-французски" считаются наиболее нежелательными блюдами для ужина, если речь идет о предотвращении набора лишнего веса. Это мнение высказала врач, эндокринолог-диетолог кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

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По мнению специалиста по диетологии, упомянутые блюда содержат избыток калорий, обильное содержание жиров и простых углеводов, которые организм трансформирует в жировую массу. Эти жиры долго сохраняются в организме, что делает их трудными для удаления, пояснила врач. Она добавила, что употребление легкоусвояемых продуктов с высоким содержанием калорий вечером вызывает выделение инсулина, нарушая нормальную выработку жиросжигающих гормонов в ночное время. В результате накопление калорий не успевает быть сожженным, и в организме скапливается внутренний жир.

Для поддержания формы диетолог советует включать в ужин овощи, творог, полезные крупы в умеренных количествах, а также выбирать нежирное мясо или рыбу. Она также напоминает, что между употреблением пищи и сном должно пройти не менее трех часов.