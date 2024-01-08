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Российские врачи назвали лучшее средство против похмелья

2:54
Здоровье

Бурные и продолжительные новогодние праздники неминуемо оказывают влияние на состояние здоровья: нарушенный режим, избыточное питание и, конечно же, чрезмерное употребление алкоголя. Однако уже завтра многих жителей России ожидает возвращение к обычному режиму работы, и жители Подмосковья не исключение. Как быстро восстановиться?

Российские врачи назвали лучшее средство против похмелья
Фото: openverse by Ktoine is licensed under CC BY-SA 2.0

Тимур Асанов, врач-терапевт и заведующий взрослой поликлиникой Видновской клинической больницы, поделился секретом напитка, который поможет оживиться после насыщенных праздников, и это не рассол, как многие могли бы предположить.

"Прежде всего, откажитесь от алкоголя. Употребление алкоголя только усугубит нагрузку на организм, вызовет дополнительное обезвоживание и усилит похмелье. Однако вы можете приготовить себе простой и вкусный коктейль, который не только поможет восстановиться после предыдущего дня, но и сделает ваш день более продуктивным. Просто добавьте пару столовых ложек меда в стакан свежевыжатого апельсинового сока, перемешайте в блендере и наслаждайтесь охлажденным напитком. По желанию можно добавить немного цедры лимона. Этот коктейль прекрасно тонизирует, особенно в сочетании с контрастным душем", — подчеркнул эксперт.

Существуют и другие рецепты освежающих утренних напитков, но не все компоненты этих напитков, по мнению терапевта, являются безусловно полезными.

"Некоторые люди приготовляют смесь из очищенного свежего огурца и стакана низкокалорийного кефира, добавляя 1-2 дольки чеснока. Однако стоит помнить, что чеснок может вызвать раздражение слизистой желудка и, в лучшем случае, привести к изжоге", — прокомментировал специалист.

Чай и кофе также не являются лучшими напитками на утро после новогодних праздников. Кофе повышает давление, что может усилить головную боль, аналогичное действие оказывает и крепкий чай. В случае, если вы не можете отказаться от чашки чая, предпочтение стоит отдать зеленому или каркаде.

"Рассол или квас могут подойти для кого-то, но с некоторыми оговорками. Рассол, возможно, облегчит состояние, но в нем содержится уксусная кислота, которая уже присутствует в крови после употребления алкоголя, поэтому не рекомендуется дополнительно нагружать "уставшую" печень. Квас следует выбирать только домашний, без добавок ароматизаторов и консервантов, полученный путем брожения хлебных сухарей", — заключил Асанов.

По мнению специалиста, наилучший способ избежать похмелья — полностью воздержаться от алкоголя. Это позволит избежать головной боли и плохого самочувствия, а общество близких людей добавит хорошего настроения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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