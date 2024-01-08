Китайские ученые объявили о разработке инновационного метода, способного замедлить процесс старения с использованием нового каркасного имплантата.
Это устройство создано для целенаправленной поставки молекул водорода в организм. Согласно теории, этот газ обладает противовоспалительными свойствами, нейтрализуя токсичные элементы, ответственные за старение, на поверхности кожи. Ученые подчеркивают в своем исследовании, что водород представляет собой универсальную технологию борьбы со старением, которую можно применять внутри человеческого организма.
Путем установки специального поставщика водорода возможно не только лечение различных старческих заболеваний, но и проведение профилактики и терапии серьезных патологий, таких как болезнь Альцгеймера.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.