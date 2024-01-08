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Китайские ученые нашли способ с помощью водорода замедлить старение

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Здоровье

Китайские ученые объявили о разработке инновационного метода, способного замедлить процесс старения с использованием нового каркасного имплантата.

Китайские ученые нашли способ с помощью водорода замедлить старение
Фото: Openverse by VinothChandar is licensed under CC BY 2.0

Это устройство создано для целенаправленной поставки молекул водорода в организм. Согласно теории, этот газ обладает противовоспалительными свойствами, нейтрализуя токсичные элементы, ответственные за старение, на поверхности кожи. Ученые подчеркивают в своем исследовании, что водород представляет собой универсальную технологию борьбы со старением, которую можно применять внутри человеческого организма.

Путем установки специального поставщика водорода возможно не только лечение различных старческих заболеваний, но и проведение профилактики и терапии серьезных патологий, таких как болезнь Альцгеймера.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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