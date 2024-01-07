Неврологи перечислили пять первых признаков рассеянного склероза

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи-неврологи из Университета Сорбонны в Париже обратили внимание, что существуют пять сбоев в работе организма, которые предшествуют рассеянному склерозу, и проявляются за несколько лет до постановки этого диагноза.

Фото: openverse.org by Rennett Stowe is licensed under CC BY 2.0

С итогами этого исследования можно ознакомиться в материале, опубликованном в издании Neurology.

В частности, авторы заметили, что у тех, кому позже поставят диагноз "рассеянный склероз", наблюдались: запор, депрессия, инфекции мочевого пузыря и мочевыводящих путей, а также проблемы в сексуальной сфере.

Авторы отметили, что чаще всего в будущих пациентов с таким диагнозом наблюдались запоры (у 50% людей), на втором месте шли инфекции мочевыводящих путей (38%), на третьем — сексуальные сложности (37%).