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Неврологи перечислили пять первых признаков рассеянного склероза

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Здоровье

Врачи-неврологи из Университета Сорбонны в Париже обратили внимание, что существуют пять сбоев в работе организма, которые предшествуют рассеянному склерозу, и проявляются за несколько лет до постановки этого диагноза.

Неврологи перечислили пять первых признаков рассеянного склероза
Фото: openverse.org by Rennett Stowe is licensed under CC BY 2.0

С итогами этого исследования можно ознакомиться в материале, опубликованном в издании Neurology.

В частности, авторы заметили, что у тех, кому позже поставят диагноз "рассеянный склероз", наблюдались: запор, депрессия, инфекции мочевого пузыря и мочевыводящих путей, а также проблемы в сексуальной сфере.

Авторы отметили, что чаще всего в будущих пациентов с таким диагнозом наблюдались запоры (у 50% людей), на втором месте шли инфекции мочевыводящих путей (38%), на третьем — сексуальные сложности (37%).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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