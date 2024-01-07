Врачи-неврологи из Университета Сорбонны в Париже обратили внимание, что существуют пять сбоев в работе организма, которые предшествуют рассеянному склерозу, и проявляются за несколько лет до постановки этого диагноза.
С итогами этого исследования можно ознакомиться в материале, опубликованном в издании Neurology.
В частности, авторы заметили, что у тех, кому позже поставят диагноз "рассеянный склероз", наблюдались: запор, депрессия, инфекции мочевого пузыря и мочевыводящих путей, а также проблемы в сексуальной сфере.
Авторы отметили, что чаще всего в будущих пациентов с таким диагнозом наблюдались запоры (у 50% людей), на втором месте шли инфекции мочевыводящих путей (38%), на третьем — сексуальные сложности (37%).
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