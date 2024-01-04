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Нутрициолог рассказал, как есть и пить на праздники, чтобы потом не жалеть

2:22
Здоровье

Российский праздничный стол — не самое безопасное мероприятие для здоровья. Врачом-нутрициолог исследовал, как пережить праздничные дни, минимизируя негативное воздействие на фигуру и печень, а также разработали рекомендации для тех, кто все-таки переедет или проснется с похмельем.

Нутрициолог рассказал, как есть и пить на праздники, чтобы потом не жалеть
Фото: Нейросеть Шедеврум

Избегайте голодания перед праздничным ужином

Пропуск обеда и завтрака в надежде на то, что вечером можно будет больше поесть, является стратегией проигрыша. Отказывая себе в еде весь день, вы рискуете сильно проголодаться к вечеру. Это чувство голода может привести к иллюзии, что можно употребить любую пищу в неограниченных количествах, ведь вы ведь не ели весь день.

Однако это может привести к перееданию.
Чтобы поддерживать контроль во время застолья, постарайтесь не допустить сильного голода. И в особенности не пропускайте завтрак и обед, чтобы избежать переедания и уменьшить риск появления похмелья.

Предоставьте себе отдых

В усталом состоянии сложнее контролировать себя. Это объясняется тем, что стресс вызывает выделение гормона кортизола в организме. Чем больше стресса, тем выше уровень этого гормона. Кортизол усиливает аппетит и способствует предпочтению жирной пищи.
Вспомните, как снижается самоконтроль и появляется стремление к угощению себя вкусной едой после трудового дня. Чтобы избежать этого, старайтесь отдохнуть, чтобы на момент застолья чувствовать себя свежими и полными энергии.

Примите энтеросорбент

Энтеросорбенты поглощают вредные вещества в желудке, помогая улучшить его функцию. Например, когда употреблено слишком много жирной пищи или есть подозрение на отравление.

Сорбенты различаются по степени сорбции: чем выше эта способность, тем меньше средства необходимо принять. Поэтому при приеме активированного угля рекомендуется принимать 5–10 таблеток в зависимости от веса. Если не хотите употреблять уголь, существуют современные аналоги. Чтобы энтеросорбент был максимально эффективен, рекомендуется принимать его перед застольем и сразу после него, чтобы поглотить все токсины из желудка и выводить их из организма.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Специалист Шишов Георгий
Врач психотерапевт, психолог
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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