Российский праздничный стол — не самое безопасное мероприятие для здоровья. Врачом-нутрициолог исследовал, как пережить праздничные дни, минимизируя негативное воздействие на фигуру и печень, а также разработали рекомендации для тех, кто все-таки переедет или проснется с похмельем.
Пропуск обеда и завтрака в надежде на то, что вечером можно будет больше поесть, является стратегией проигрыша. Отказывая себе в еде весь день, вы рискуете сильно проголодаться к вечеру. Это чувство голода может привести к иллюзии, что можно употребить любую пищу в неограниченных количествах, ведь вы ведь не ели весь день.
Однако это может привести к перееданию.
Чтобы поддерживать контроль во время застолья, постарайтесь не допустить сильного голода. И в особенности не пропускайте завтрак и обед, чтобы избежать переедания и уменьшить риск появления похмелья.
В усталом состоянии сложнее контролировать себя. Это объясняется тем, что стресс вызывает выделение гормона кортизола в организме. Чем больше стресса, тем выше уровень этого гормона. Кортизол усиливает аппетит и способствует предпочтению жирной пищи.
Вспомните, как снижается самоконтроль и появляется стремление к угощению себя вкусной едой после трудового дня. Чтобы избежать этого, старайтесь отдохнуть, чтобы на момент застолья чувствовать себя свежими и полными энергии.
Энтеросорбенты поглощают вредные вещества в желудке, помогая улучшить его функцию. Например, когда употреблено слишком много жирной пищи или есть подозрение на отравление.
Сорбенты различаются по степени сорбции: чем выше эта способность, тем меньше средства необходимо принять. Поэтому при приеме активированного угля рекомендуется принимать 5–10 таблеток в зависимости от веса. Если не хотите употреблять уголь, существуют современные аналоги. Чтобы энтеросорбент был максимально эффективен, рекомендуется принимать его перед застольем и сразу после него, чтобы поглотить все токсины из желудка и выводить их из организма.
Звездам шоу-бизнеса предлагается проявить свою позицию относительно текущих событий в стране, согласно информации Telegram-канала "неДума".