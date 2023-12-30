Эндокринолог Хайкина: сладкие новогодние наборы лучше собирать для детей самостоятельно

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Детский эндокринолог "СМ-Клиника" Дарья Хайкина считает, что лучше не покупать для детей готовые сладкие подарки, а собирать их самостоятельно, выбирая самые полезные и безопасные сладости.

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Желательно выбирать позиции, в которые содержится как можно больше полезных составляющих и как можно меньше сахара, считает врач.

"Например, можно включить тёмный шоколад с высоким содержанием какао, орехов, сухофруктов, мёда и злаков", — сказала Хайкина в беседе с "Известиями".

Не стоит усердствовать с размерами сладкого подарка для детей, добавила эксперт. Деткам 3-6 лет будет достаточно 150-200 граммов новогоднего угощенья, а более старшим детям, 7-12 лет, можно дарить наборы весом 250-300 граммов.

Если сладкий подарок собирается совсем маленьким детям, нужно убедиться, что в нём нет мелких деталей.

Кроме того, необходимо знать, нет ли у ребёнка, для которого выбирают новогодний набор, аллергии, добавила Хайкина.