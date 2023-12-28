Science назвал новые свойства препаратов для похудения прорывом года

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Science рассказали о настоящем прорыве года в медицине. Как стало известно, агонисты гормона GLP-1, которые прежде были одобрены для лечения диабета 2-го типа, приводят к заметной потере веса.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно проведённому исследованию, в настоящее время от избыточного веса страдают около 70% жителей США и 50% населения Европы. Ожирение влечёт за собой серьёзные последствия для здоровья, ведь оно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также артрита и диабета 2-го типа.

Лекарства от избыточного веса учёные пытались найти долго. В итоге, к концу 2023 года, удалось разработать новый класс препаратов, которые способны имитировать естественный гормон, вырабатываемый клетками кишечника. По результатам проведённых сначала на лабораторных мышах, а после на людях экспериментах выяснилось, что искусственное введение GLP-1 снижает аппетит.

Сегодня сфера применения этих препаратов и их аналогов расширяется. Причём, люди, на которых исследователи испытывали данный препарат от ожирения, заявляли, что у них уменьшилась тяга к алкоголю и сигаретам.

Тем не менее, не следует забывать, что у всех подобных лекарств есть свои побочные эффекты. Например, препараты, имитирующие глюкагоноподобный пептид-1, могут вызывать тошноту и желудочно-кишечные расстройства.

Учёные продолжают искать новые препараты от ожирения, например, пытаясь объединять в одно лекарство несколько молекул с целью, чтобы они имитировали действие разных гормонов.