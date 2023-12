Суточная доза йода для взрослых составляет 150 мкг, а для детей — 90 мкг. Несмотря на небольшие требования, многие россияне сталкиваются с дефицитом этого микроэлемента, часто не осознавая проблему.

Фото: openverse by oldTor is licensed under CC BY-NC-ND 2.0