Врач Малиновская назвала первые симптомы дефицита йода в организме

Суточная доза йода для взрослых составляет 150 мкг, а для детей — 90 мкг. Несмотря на небольшие требования, многие россияне сталкиваются с дефицитом этого микроэлемента, часто не осознавая проблему.

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Как сообщает Ольга Малиновская, ранние симптомы дефицита включают раздражительность, снижение концентрации внимания и утомляемость. Впоследствии могут возникнуть проблемы с щитовидной железой. Для распознавания дефицита рекомендуется сдать анализы, такие как "Йод в моче, спектрометрия". Об этом сообщает "Вести Подмосковья".

Эксперты предостерегают от использования домашних тестов с йодной сеткой на коже, поскольку такие методы неэффективны. Йод важен для работы не только щитовидной железы, но и других систем и органов, особенно важен во время беременности.