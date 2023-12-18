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Нутрициолог Денисова рассказала, что будет, если употреблять чеснок ежедневно

2:03
Здоровье

Чеснок давно признан как продукт, обогащенный витаминами и биологически активными веществами, способствующий укреплению здоровья, особенно в холодное время года. Нутрициолог Алена Денисова, в интервью для портала "Чемпионат", выделяет чеснок среди продуктов, традиционно связываемых с защитой от болезней и укреплением иммунитета.

Нутрициолог Денисова рассказала, что будет, если употреблять чеснок ежедневно
Фото: commons.wikimedia. org by INRA DIST from France is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Важность чеснока в рационе подчеркивает также врач-нутрициолог Игорь Строков, который на МедикФоруме подробно рассказывает о полезных свойствах этого продукта, входящего в род Allium вместе с луком, лук-шалотом и другими. По мнению Строкова, чеснок может положительно воздействовать на здоровье сердца и обладать противомикробными свойствами.

Исследования Медицинской школы Университета Эмори показывают, что диаллилтрисульфид, входящий в состав чесночного масла, способен защитить сердце после инфаркта и во время хирургических вмешательств. Это открытие указывает на потенциал чеснока в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, экстракт выдержанного чеснока эффективен в снижении кровяного давления у пациентов с гипертонией, хотя для подтверждения эффекта на людей с недостаточным уровнем витамина B требуется дополнительное исследование.

Чеснок также известен своей способностью бороться с бактериями, вирусами и паразитами. Аллицин, активный компонент чеснока, эффективен против широкого спектра микроорганизмов, включая устойчивые к антибиотикам штаммы. Его противогрибковые и противопаразитарные свойства делают чеснок ценным продуктом для поддержания здоровья и профилактики инфекций.

Тем не менее, следует учитывать индивидуальные особенности и возможные противопоказания при употреблении чеснока, по совету Алены Денисовой. Это поможет максимально воспользоваться его полезными свойствами без риска для здоровья.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
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