Биологи советуют мужчина, планирующим зачатие, надолго отказаться от алкоголя

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Биологи из Техасского университета провели эксперименты на мышах и обнаружили, что употребление алкоголя мужчинами может оказывать влияние на генетические процессы, связанные с окислительным стрессом, даже если они воздерживаются от алкоголя перед зачатием.

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Выяснено, что эти изменения сохраняются в организме даже через месяц после употребления спиртного. Ученые рекомендуют будущим отцам воздержаться от алкоголя не менее трех месяцев, поскольку сперма формируется в течение 60 дней, требуя времени для восстановления организма.