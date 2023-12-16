Кардиолог Копылов заявил, что алкоголь в Новый год вредит организму гораздо сильнее

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С каждым годом количество вреда, связанного с новогодней активностью, увеличивается, включая в себя ожоги и травмы от пиротехники, ушибы и переломы, а также обморожения. Как избежать таких неприятностей и оказать первую помощь в случае необходимости, расскажет доктор медицинских наук Филипп Копылов.

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Одними из наиболее распространенных травм в предновогодний и новогодний период являются ожоги и повреждения, вызванные петардами. Эти травмы требуют оперативной и правильной первой помощи. В случае теплового ожога рекомендуется тщательно промыть пораженную область холодной проточной водой или поместить под струю воды в течение 10-15 минут. При ожоге лица следует применить холодный компресс. Важно следить за чистотой поверхности, контактирующей с ожогом, и избегать использования снега, льда или масел. В случае серьезных ожогов следует обратиться к врачу. Если части пиротехники попадают в глаза, необходимо сразу же обратиться к медицинской помощи, промывая глаза чистой водой.

Ушибы и переломы также часто встречаются в праздничный период. Определить их можно по характерным признакам закрытого перелома, таким как сильная боль, деформация конечности, сильный отек и наличие синяков. В случае подобных травм следует вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в травмпункт, избегая самостоятельных попыток вправления кости или наложения шины, сообщает "neprosto".

Обморожение также является распространенной проблемой, особенно при употреблении алкоголя. При обморожении рекомендуется сразу же обратиться к врачу, который сможет определить характер травмы и назначить соответствующее лечение.

Кроме того, в новогодний период увеличивается риск синдрома "праздничного сердца". Врачи-кардиологи используют этот термин для описания сердечных приступов, происходящих после злоупотребления алкоголем в течение нескольких дней, часто в праздничные периоды. Повышенная алкогольная интоксикация или похмелье может привести к сбоям сердечного ритма, вызывая инфаркт и даже смерть.

Таким образом, в праздничный период важно проявлять особую осторожность по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, а также знать, как предоставить первую помощь при возможных травмах.